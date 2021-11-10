Вони також пояснили, чому вирішили створити Starfield раніше TES VI.

Видання IGN взяло інтерв'ю у директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Розмова торкнулася двох майбутніх ігор компанії – Starfield і The Elder Scrolls VI. Керівник розповів, чому його студія вирішила поставити в пріоритет космічну RPG, а також пояснив, в чому TES VI виявиться краще Skyrim — попередньої частини серії.

Щодо Starfield Тодд Говард заявив: "Ми відчували, що ми робимо щось на зразок Starfield... ми давно хотіли зробити щось інше і пограти в новому всесвіті, так що якщо не зараз — я повертаюся в минуле, ми почали відразу після Fallout 4, тобто в 2015 році — якщо не зараз, то коли? Було відчуття, що якщо ми не зробимо це тоді, то "коли" може стати "ніколи"".

За словами керівника Bethesda Game Studios, Starfield вийде точно в термін — 11 листопада 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S. Переносів не буде, так як гру вже можна пройти від початку і до кінця, а команда займається різними поліпшеннями і поліруванням.

Нові відомості про TES VI

Далі Тодд Говард почав говорити про The Elder Scrolls VI. Керівник не хотів, щоб між Skyrim і новою частиною франшизи пройшло стільки років.

Однак не можна змахнути чарівною паличкою і отримати гру, яку компанія вирішила зробити.

Голова Bethesda також натякнув на важливі поліпшення в TES VI в порівнянні з попередньою грою у франшизі: "Є ряд елементів [Skyrim], де ми не зайшли досить глибоко, де є недоробки з точки зору інтерактивності. [...] Коли ми думаємо про ігри та те, що ми хочемо зробити в майбутньому, це нормально... що являє собою ця система... наскільки глибокою ми можемо її зробити? Інша справа — як ШІ і NPC взаємодіють з вами. Я думаю, що в цьому напрямку нам ще належить пройти довгий шлях".

Якщо розшифрувати слова Тодда Говарда, то стає зрозуміло, які аспекти серії підтягнуть в The Elder Scrolls VI. Bethesda планує попрацювати над взаємодією з оточенням і неігровими персонажами, а також покращити штучний інтелект.

Автор: Назар Степорук