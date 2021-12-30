Модери вирішили об'єднати гру і телевізійне шоу.

У 2019 році перший сезон серіалу "Відьмак" значно підвищив інтерес до The Witcher 3: Wild Hunt. Гра навіть змогла побити власний рекорд за кількістю одночасних користувачів в Steam. Недавнє продовження телевізійного шоу спровокувало схоже зростання популярності проекту CD Projekt RED, хоч і в менших масштабах. На цьому тлі також активізувалися модери, які вирішили об'єднати польську екшен-RPG і серіал.Читайте такожCDPR розповіла про мультиплеєр в новому "Відьмаку" і велике оновлення для Cyberpunk 2077

Ентузіаст під псевдонімом WitcherSeb випустив невелику модифікацію для The Witcher 3: Wild Hunt. Вона називається Henry Cavill Netflix Armor і додає в гру нового Геральта — Генрі Кавілла з "Відьмака" від Netflix. Автор постарався максимально точно передати зовнішність актора, а також реалізував чорну броню головного героя з серіалу. Вийшло досить непогано, правда, модель не зовсім вписується в антураж гри. Все ж оригінальний Геральт виглядає більш підходящим, хоча, можливо, це справа звички.

Щоб завантажити Henry Cavill Netflix Armor, потрібно перейти за посиланням на сайт Nexus Mods і авторизуватися. Модель Генрі Кавілла в броні замінить стартовий набір обладунків з Каер Морхена.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "Гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

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