"Відьмак 3" стала виглядати набагато красивіше.

Графіка завжди була одним з достоїнств The Witcher 3: Wild Hunt. Гра і зараз здатна змагатися з новими блокбастерами, а на релізі в 2015 році вона затьмарювала всіх конкурентів. Але навіть "Відьмаку 3" є куди прагнути. Проект може виглядати ще краще, що довів автор YouTube-каналу Digital Dreams. Блогер встановив для The Witcher 3: Wild Hunt більше 50 модифікацій і значно підтягнув її візуальну складову.

Свою роботу ентузіаст продемонстрував у свіжому ролику. Кадри відео показують, як головний герой Геральт з Рівії гуляє по локаціях в різний час доби. Якщо придивитися, то вдасться побачити, що Digital Dreams додав текстури високої роздільної здатності, реалістичну рослинність, підвищену дальність промальовування і поліпшені візуальні ефекти. Особливо вражає об'ємний туман, який простягається над лісистою місцевістю.

Всі ці нововведення гарантував набір модифікацій Apex Realistic Reshade, а для модернізації освітлення ентузіаст використав проект Wiedzmin Lighting. Воно стало більш натуральним і насиченим, що допомогло підкреслити інші графічні достоїнства The Witcher 3: Wild Hunt. Автори творіння також виправили помилки з освітленням, які були присутні в оригінальній грі.

На відео "Відьмак 3" працює досить плавно, незважаючи на кількість модифікацій і роздільну здатність 8К. Однак варто враховувати, що Digital Dreams володіє потужним ПК з AMD Ryzen 9 3900x і NVIDIA GeForce RTX 3090 на борту. Більш слабкі системи могли б не впоратися з навантаженням.

Про що The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина ігрової трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "Гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

Автор: Назар Степорук