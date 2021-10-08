Все завдяки релізу нової модифікації.

Ентузіасти почали випускати модифікації для симулятора виживання Valheim з моменту релізу гри 2 лютого поточного року. Днями до списку фанатських творінь приєднався мод від авторів під псевдонімами Sienna і Galarn. Вони додали в проект Iron Gate і Coffee Stain Publishing можливість пограти за Геральта з Рівії та інших персонажів з всесвіту "Відьмака".

Після установки модифікації користувачі відкриють доступ до кількох героїв. Крім вже згаданого Білого Вовка, вони зможуть перетворити свого бійця в Цірі, Трісс Мерігольд і Йенніфер з Венгерберга. Щоб змінити вигляд, досить назвати персонажа ім'ям одного із зазначених героїв "Відьмака". Вже створених і прокачених вікінгів дозволяється перейменувати. Тоді вдасться зберегти прогрес і здобути бажаний скін. Моделі Геральта, Цірі, Трісс і Йенніфер перенесені в Valheim з The Witcher 3: Wild Hunt. Завантажити модифікацію від Sienna і Galarn можна на сайті Nexus Mods. Там же присутня інструкція по установці.

Детальніше про Valheim

У симуляторі виживання Valheim гравцям належить досліджувати фентезійні світи, просочені скандинавською міфологією і культурою вікінгів.

Карта в проекті генерується випадковим чином. Це гарантує, що кожен раз місцевість, розташування ворогів і ресурсів будуть унікальні.

У ході подорожі гравці зможуть будувати будинки і кораблі, крафтити зброю і броню, а також битися з босами.

Автор: Назар Степорук