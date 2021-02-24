П'ять середніх танків з Чехословаччини додадуть до гри вже сьогодні.

У World of Tanks Blitz – мобільній версії знаменитої танкової ММО з'явиться нова техніка. Сьогодні, 24 лютого, разом з оновленням 7.7 до гри додадуть п'ять танків Чехословаччини.

Нова гілка середніх танків зміцнить європейське дерево розвитку техніки з VI по X рівень, повідомляє компанія Wargaming.

"Кожна нова машина кидає гравцям виклик: їм належить вивчити всі її сильні та слабкі сторони, оволодіти доступними стилями гри та вибрати ту, яка буде приносити найбільше задоволення", – розповів продакт-директор World of Tanks Андрій Рябовол.

У World of Tanks Blitz додадуть наступні танки:

Skoda T 25 (VI рівень);

Konstrukta T-34/100 (VII рівень);

TVP VTU Koncept (VIII рівень);

Skoda T 50 (IX рівень);

TVP 50/51 (x рівень).

Крім нової техніки патч 7.7 додасть до гри операцію "Колізей", яка почнеться 1 березня. У ній на "танкістів" чекають бої в дусі гладіаторських битв. Виконуючи бойові завдання, гравці отримають різноманітні нагороди, серед яких унікальний танк, камуфляж та фон профілю.

Нагадаємо, згідно з дослідженням аудиторської компанії Nielsen, World of Tanks є найвідомішою грою в Україні. Про неї чули 81% опитаних геймерів.

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Автор: Сергій Коршунов