Подробиці майбутньої тимчасової події розробники поки тримають в секреті.

Скоро в багатокористувацькому військовому симуляторі World of Tanks пройде подія "Новорічний наступ — 2022". У її рамках розробники додадуть в гру самого Арнольда Шварценеггера. Яка саме роль у проекті дістанеться акторові, поки невідомо. Розробники не хочуть передчасно розкривати всі подробиці.

Арнольд Шварценеггер дав наступний коментар з приводу своєї появи в World of Tanks: "Робота з командою Wargaming над цим особливим проектом була відмінним досвідом — тим більше мені відомо, скільки радості він принесе мільйонам гравців! З танками мене пов'язує давня історія: у мене є M-47 Patton, на якому я проходив службу в австрійській армії, коли мені було 18, так що мені знайомий захват, який відчуваєш, керуючи цими сталевими звірами! Користувачі Reddit роками запитували, коли ж чекати моєї появи в World of Tanks? Здається, їхня мрія збулася. Так що відклади святкове печиво і готуйся до "Новорічного наступу" разом зі мною!"

Трейлер "Новорічного наступу — 2022"

У ролику розповідається історія хлопчика на ім'я Джонні. Він відправив листа Арнольду Шварценеггеру, як своєму кумиру, проте адресат отримав його лише через тридцять років. Після цього актор вирішив відвідати вже дорослого хлопця. "Залізний Арні" сів у вертоліт і відправився до Джонні.

Що потрібно знати про "Новорічний наступ — 2022"

За словами Wargaming, це один з улюблених тимчасових заходів серед користувачів World of Tanks.

Гравцям належить прикрашати свої ангари різними гірляндами і декоративними елементами, щоб створити святкову атмосферу. Чим краще танкісти впораються з цим завданням, тим вище будуть нагороди.

Автор: Назар Степорук