Акція "Заслужені нагороди" повертається.

З 25 листопада в World of Tanks розпочнеться традиційна акція "Заслужені нагороди". Гравці зможуть отримати різноманітні призи, які залежать від часу реєстрації аккаунта в проекті. Чим раніше він створювався, тим ціннішими будуть всякі бонуси. Отримати їх вдасться протягом цілого року.

Проведення акції прокоментував регіональний паблішинг-директор World of Tanks Євген Криштапович: "Без перебільшення гравці — найважливіша складова успіху World of Tanks. І "Заслужена нагорода" — це вираження нашої вдячності. Чим довше танкіст в грі, тим більший його внесок в її розвиток. І ми постаралися відобразити цю залежність у вмісті "Заслужених нагород": чим більше "стаж", тим приємніші подарунки".

У 2021 році правила проведення акції трохи змінилися. Тепер користувачі вільні самі вибрати частину призів. Вони отримають по жетону за кожен рік з моменту реєстрації в World of Tanks. Цю валюту можна обміняти на 3D-стилі, універсальних членів екіпажу з нульовим навиком "Бойове братство", бонове обладнання та інші приємні нагороди. Молоді "танкісти", які зареєструвалися цього року, теж не залишаться без подарунка. Їм видадуть два жетони.

Інші акційні бонуси

Придбання корисних предметів за спеціальну валюту — це лише частина подарунків. Wargaming також підготувала окремі комплекти призів.

Користувачі, які зареєструвалися в World of Tanks з початку року і до 23 листопада, отримають універсальний посібник, один день танкового преміум-аккаунта, 10 особистих резервів на додатковий досвід за бій, 10 особистих резервів на додаткові кредити за бій і 10 завдань на х5 досвіду.

Якщо гравці створили свої акаунти з 2018 по 2020 рік, то їм дістануться кредити, бони, елементи кастомізації, що демонструють "термін служби" гравця в World of Tanks і багато іншого.

А на облікові записи, що з'явилися до 2018 року, розробники надішлють набір танків. У нього входять T-50-2, M24e2 Super Chaffee, Super Hellcat і VK 28.01 mit 10,5 cm L/28. Отримати техніку зможуть тільки ті користувачі, у яких її немає в колекції.

Автор: Назар Степорук