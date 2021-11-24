З 25 листопада в World of Tanks розпочнеться традиційна акція "Заслужені нагороди". Гравці зможуть отримати різноманітні призи, які залежать від часу реєстрації аккаунта в проекті. Чим раніше він створювався, тим ціннішими будуть всякі бонуси. Отримати їх вдасться протягом цілого року.
Проведення акції прокоментував регіональний паблішинг-директор World of Tanks Євген Криштапович: "Без перебільшення гравці — найважливіша складова успіху World of Tanks. І "Заслужена нагорода" — це вираження нашої вдячності. Чим довше танкіст в грі, тим більший його внесок в її розвиток. І ми постаралися відобразити цю залежність у вмісті "Заслужених нагород": чим більше "стаж", тим приємніші подарунки".
У 2021 році правила проведення акції трохи змінилися. Тепер користувачі вільні самі вибрати частину призів. Вони отримають по жетону за кожен рік з моменту реєстрації в World of Tanks. Цю валюту можна обміняти на 3D-стилі, універсальних членів екіпажу з нульовим навиком "Бойове братство", бонове обладнання та інші приємні нагороди. Молоді "танкісти", які зареєструвалися цього року, теж не залишаться без подарунка. Їм видадуть два жетони.
Інші акційні бонуси
- Придбання корисних предметів за спеціальну валюту — це лише частина подарунків. Wargaming також підготувала окремі комплекти призів.
- Користувачі, які зареєструвалися в World of Tanks з початку року і до 23 листопада, отримають універсальний посібник, один день танкового преміум-аккаунта, 10 особистих резервів на додатковий досвід за бій, 10 особистих резервів на додаткові кредити за бій і 10 завдань на х5 досвіду.
- Якщо гравці створили свої акаунти з 2018 по 2020 рік, то їм дістануться кредити, бони, елементи кастомізації, що демонструють "термін служби" гравця в World of Tanks і багато іншого.
- А на облікові записи, що з'явилися до 2018 року, розробники надішлють набір танків. У нього входять T-50-2, M24e2 Super Chaffee, Super Hellcat і VK 28.01 mit 10,5 cm L/28. Отримати техніку зможуть тільки ті користувачі, у яких її немає в колекції.