Ігровій серії Fallout виповнилося 25 років. На честь цієї події Bethesda Game Studios почала ділитися подробицями створення різних частин франшизи. До святкування вирішила приєднатися і Amazon, яка працює над серіальною екранізацією Fallout. Компанія опублікувала перший кадр з прийдешньої адаптації, як подарунок фанатам до ювілею.
Зображення з'явилося на офіційному акаунті сервісу Prime Video в Twitter.
На зображенні показано вхід у Сховище 33 і приміщення, що примикає до нього. Номер став відомий завдяки фірмовим синім костюмам жителів. Двоє з них стоять спинами до камери на передньому плані.
Вхід до Сховища відкритий для невідомої людини. Судячи з усього, жителі зустрічають якогось гостя з Пусток. Офіційних коментарів до картинки не надали, тому висновки доводиться робити на основі зображення.
Fallout — що відомо про серіал
- За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.
- Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".
- Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.
- Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.
- Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.