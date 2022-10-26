Зображення опублікували на честь ювілею ігрової франшизи.

Ігровій серії Fallout виповнилося 25 років. На честь цієї події Bethesda Game Studios почала ділитися подробицями створення різних частин франшизи. До святкування вирішила приєднатися і Amazon, яка працює над серіальною екранізацією Fallout. Компанія опублікувала перший кадр з прийдешньої адаптації, як подарунок фанатам до ювілею.

Зображення з'явилося на офіційному акаунті сервісу Prime Video в Twitter.

На зображенні показано вхід у Сховище 33 і приміщення, що примикає до нього. Номер став відомий завдяки фірмовим синім костюмам жителів. Двоє з них стоять спинами до камери на передньому плані.

Відео дня

Вхід до Сховища відкритий для невідомої людини. Судячи з усього, жителі зустрічають якогось гостя з Пусток. Офіційних коментарів до картинки не надали, тому висновки доводиться робити на основі зображення.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.

Вас также могут заинтересовать новости: