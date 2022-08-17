Творці екранізації намагаються передати атмосферу ігрової франшизи.

Фотографії зі знімального майданчика серіальної екранізації Fallout продовжують витікати в Мережу. На першій порції знімків демонструвалися декорації та автомобілі, а на другій — силова броня. Тепер же в інтернет виклали зображення одного з притулків "Волт-Тек", де розгортатиметься частина сюжету.

Варто відзначити, що творці дуже постаралися при створенні локації. Вона виглядає так, немов перенесена в реальність з якої-небудь Fallout 4. Суворі сталеві стіни, відкриті комунікації і металеві сходи відмінно контрастують з предметами побуту: дитячими ліжечками, стільцями і різноманітними приладами.

На одному з фото можна помітити, що в сховищі буде навіть город. Творці явно намагаються показати місце, де люди хотіли створити умови життя до ядерної катастрофи. І якщо операторська робота не підведе, то атмосфера в адаптації вийде автентичною.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.

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