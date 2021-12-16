Розробка проекту тільки почалася.

У Мережі довгий час витали чутки про нову Splinter Cell. Нібито Ubisoft скасувала продовження, а потім запустила у виробництво іншу гру — з відкритим світом в дусі Assassin's Creed. Але тепер з усіма припущеннями покінчено. Французьке видавництво офіційно анонсувало ремейк Splinter Cell.

Гра поки на ранній стадії виробництва, так що реліз відбудеться приблизно через три роки. Вона стане початком для відродження всієї франшизи і задасть напрямок для подальшого розвитку. Проектом займається підрозділ Ubisoft Toronto, який прагне переробити Splinter Cell зі збереженням традицій оригіналу.

У грі не буде відкритого світу — рівні залишаться строго лінійними. Перша частина серії відзначилася свободою дій при проходженні місій. У користувачів завжди було кілька варіантів, як минути перешкоду і досягти мети. Розробники прагнуть перенести цю особливість в ремейк.

Що ще відомо про перевидання Splinter Cell

При виробництві оригіналу Ubisoft використовувала слоган "Stealth Action Redefined" (революція серед стелс-екшенів). Ubisoft Toronto теж на нього орієнтується і прагне змінити потайне проходження під більш вимогливу сучасну аудиторію.

Розробники знали, що в першій частині є багато обмежень і застарілих рішень. З цієї причини вони почали робити ремейк Splinter Cell з більш глибокими поліпшеннями, а не ремастер.

Гра створюється на рушії Snowdrop актуальної версії. Ця технологія розроблена Massive Entertainment і зараз застосовується при виробництві Avatar: Frontiers of Pandora і поки безіменного проекту у всесвіті "Зоряних війн". Рушій гарантує сучасну і деталізовану картинку.

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Автор: Назар Степорук