Для цього компанія найняла ціле агентство з кібербезпеки.

Ubisoft готується до захисту своїх співробітників від можливих атак після виходу Assassin's Creed Shadows. Компанія залучила юристів та агентство кібербезпеки, щоб запобігти випадкам цькування розробників.

Гра вже зіткнулася з хвилею негативу. Основною причиною став персонаж Ясуке, темношкірий самурай, заснований на реальній історичній особистості. Деякі користувачі звинуватили Ubisoft у спробі догодити "воук-культурі", хоча сама компанія так не вважає.

Побоюючись агресивних нападок, Ubisoft підготувала заходи захисту для своїх співробітників. Як повідомляє французьке видання BFM TV, розробникам настійно рекомендували не афішувати в соцмережах свою роботу в компанії, щоб уникнути можливих загроз.

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Ба більше, Ubisoft представила владі Канади, а саме Центру безпеки комунікацій, спеціальний план боротьби з онлайн-харасментом.

Для моніторингу загроз створено окрему команду, яка відстежуватиме повідомлення в X, Reddit і YouTube, оперативно реагуючи на спроби цькування.

У разі переслідування розробникам запропонують юридичну та психологічну підтримку, а за наявності доказів компанія подаватиме скарги через своїх юристів.

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що професійні акробати оцінили правдоподібність паркуру в Assassin's Creed Shadows.

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