Ubisoft готується до захисту своїх співробітників від можливих атак після виходу Assassin's Creed Shadows. Компанія залучила юристів та агентство кібербезпеки, щоб запобігти випадкам цькування розробників.
Гра вже зіткнулася з хвилею негативу. Основною причиною став персонаж Ясуке, темношкірий самурай, заснований на реальній історичній особистості. Деякі користувачі звинуватили Ubisoft у спробі догодити "воук-культурі", хоча сама компанія так не вважає.
Побоюючись агресивних нападок, Ubisoft підготувала заходи захисту для своїх співробітників. Як повідомляє французьке видання BFM TV, розробникам настійно рекомендували не афішувати в соцмережах свою роботу в компанії, щоб уникнути можливих загроз.
Ба більше, Ubisoft представила владі Канади, а саме Центру безпеки комунікацій, спеціальний план боротьби з онлайн-харасментом.
Для моніторингу загроз створено окрему команду, яка відстежуватиме повідомлення в X, Reddit і YouTube, оперативно реагуючи на спроби цькування.
У разі переслідування розробникам запропонують юридичну та психологічну підтримку, а за наявності доказів компанія подаватиме скарги через своїх юристів.
Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що професійні акробати оцінили правдоподібність паркуру в Assassin's Creed Shadows.