На Xbox гра важить 109 ГБ, більше місця займала тільки Valhalla.

На Xbox стало доступним попереднє завантаження Assassin's Creed Shadows і розмір гри не сильно приємно здивував гравців.

Користувач форуму ResetEra опублікував скріншот, де видно, що нові "Асасини" займають 109 ГБ вільного місця на Xbox.

Для порівняння, Elden Ring займає всього 45 ГБ, а Assassin's Creed Mirage - близько 40 ГБ. А ось Valhalla, одна з наймасштабніших пригод серії, вимагає 160 ГБ, тож Shadows за своїми апетитами ближче саме до неї.

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На Xbox передзавантаження вже доступне, а власникам PS5 доведеться почекати, найімовірніше, завантаження відкриється 18 березня, за два дні до виходу.

Якщо у вас стандартний накопичувач Xbox або PS5, то Assassin's Creed Shadows займе мінімум 10% дискового простору. Так що саме час або чистити жорсткий диск, або задуматися про SSD-розширення.

Реліз Assassin's Creed Shadows запланований на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше творчий директор Ubisoft розповів, що на проходження основного сюжету Assassin's Creed Shadows піде близько 30-40 годин, а на повну зачистку гри знадобиться від 80 годин.

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