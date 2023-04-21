Компанія показала геймплей і кінематографічний трейлер.

Видавництво Ubisoft провело пряму трансляцію The Division Day, в рамках якої глядачам повноцінно представили Tom Clancy's The Division Heartland. Це умовно-безкоштовний шутер з протистояннями між гравцями та елементами PvE.

На шоу розробники показали два ролика — кінематографічний трейлер і велику демонстрацію з коментарями. Перший розкриває сюжетне підґрунтя проєкту. На відео від імені Маккензі Рід розповідається про поширення смертельного вірусу в США за допомогою грошей. Вона входить до числа агентів стратегічного підрозділу і прибула до містечка Сілвер-Крік у пошуках свого командира. Тут дівчина вирішила заснувати базу, і аналогічна ціль ляже на плечі кожного з гравців.

Що стосується демонстрації, то в ній вперше показали геймплей і розкрили загальну концепцію Tom Clancy's The Division Heartland. Ігровий процес в проєкті відсилає до режиму DMZ в Call of Duty: Warzone 2.0 і "Темних зон" з попередніх частин франшизи. Користувачі братимуть участь у протистояннях на карті, розрахованій на 45 осіб.

Матчі розділені на дві частини — денну і нічну. У світлий час доби потрібно досліджувати світ, збирати екіпіровку і виконувати завдання. А після півночі гравці будуть зустрічатися один з одним і противниками під управлінням штучного інтелекту. Почнуться активні битви, до яких знадобиться готуватися. Без хорошого спорядження прожити весь добовий цикл не вдасться.

Що ще стало відомо про Tom Clancy's The Division Heartland

На карті є заражені зони з особливо цінною екіпіровкою. За цю здобич розгортатимуться головні битви.

Користувачі вільні вибирати екіпіровку під свій стиль гри. У The Division Heartland передбачена можливість глибокого налаштування персонажа.

Брати завдання і зберігати здобуту екіпіровку можна на базі, яка є у кожного гравця.

Всі бажаючі вільні записатися на тестування Tom Clancy's The Division Heartland за посиланням. Дата релізу шутера все ще не повідомляється.

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