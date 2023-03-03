Подешевшали десятки проєктів видавництва.

В Steam регулярно проходять локальні розпродажі від конкретних видавництв. Цього разу знижками вирішила порадувати французька компанія Ubisoft. Вона організувала масштабну акцію, в рамках якої подешевшали десятки ігор.

Проєкти на розпродажі продаються дешевше на 50-80%. З урахуванням регіональної вартості багато відомих блокбастери можна урвати за 100-200 гривень.

Серед ігор зі знижками є різні частини Assassin's Creed і Far Cry, перша і друга Watch Dogs, стелс-екшени з серії Splinter Cell, гонки The Crew та інше. Акція триватиме до 9 березня, 20:00 за київським часом.

Відео дня

Кращі пропозиції на розпродажі

Assassin's Creed Odyssey — 228 гривень;

Assassin's Creed Origins — 183 гривні;

Immortals Fenyx Rising — 183 гривні;

Assassin's Creed Valhalla — 301 гривня;

Anno 1800 — 228 гривень;

Watch Dogs: Legion — 183 гривні;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 183 гривні;

Tom Clancy's The Division 2 — 137 гривень;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game — Complete Edition — 161 гривня;

Assassin's Creed Unity — 114 гривень;

Assassin's Creed Syndicate — 152 гривні;

Assassin's Creed Black Flag — Gold Edition — 201 гривня;

Far Cry 5 — 137 гривень;

Far Cry New Dawn — 137 гривень;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — 119 гривень;

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist — 74 гривні;

For Honor — 90 гривень;

South Park: The Fractured But Whole — 228 гривень;

South Park: The Stick of Truth — 114 гривень;

The Crew — 114 гривень.

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