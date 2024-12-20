Компанії довелося видалити деякі пісні через закінчення ліцензії на треки.

Ubisoft повернула в продаж Rocksmith 2014 Remastered через рік, після того як прибрала її з полиць у жовтні 2023 року. У Steam вийшла нова версія проєкту з підзаголовком Learn and Play.

Спочатку гру прибирали через проблеми з ліцензуванням деяких треків. Ця проблема нікуди не поділася, тому зараз Rocksmith 2014 Remastered не дістає кількох пісень, які раніше там були.

Учитель гри на гітарі повернули тільки на прохання фанатів, сказано в прес-релізі Ubisoft на сторінці в Steam:

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"Хоча ми вважаємо, що Rocksmith+ - це найкраще місце для вивчення гри на гітарі, басі та піаніно з великим музичним каталогом (у Rocksmith+ вкрай негативні відгуки - прим. ред.), ми також прислухалися до відгуків спільноти Rocksmith 2014. Ви попросили повернути Rocksmith 2014 Remastered, і ми це зробили!"

Зараз Rocksmith 2014 Remastered Learn and Play можна купити в Steam зі знижкою в 70% лише за 87 гривень.

Раніше ми розповідали, що Microsoft прибрала з продажу найкращу, за версією гравців, частину Forza Horizon. У компанії теж скінчилася ліцензія, тільки на деякі автомобільні бренди.

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