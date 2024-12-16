В останній тиждень продажів гру можна було купити зі знижкою у 80%.

Microsoft офіційно зняла з продажу гоночну аркаду Forza Horizon 4, прибравши її з цифрових магазинів. До цього моменту проєкт був доступний у Steam зі значною знижкою у 80% всього за 139 гривень, проте 16 грудня гра повністю зникла з вітрини.

Причиною зникнення Forza Horizon 4 стало закінчення низки ліцензійних угод, що регулюють використання певних автомобілів. Незважаючи на те, що з моменту свого виходу гра завоювала визнання геймерів за розмаїття контенту та якість виконання, зобов'язання перед правовласниками не дали змоги зберегти її в продажу. Про видалення проєкту з цифрових магазинів Microsoft оголосила ще влітку цього року.

Усі, хто вже встиг стати володарем цифрової копії, як і раніше, можуть запускати гру і насолоджуватися нею без будь-яких обмежень. Сервери Forza Horizon 4 продовжують працювати, а також у грі завжди доступний режим з одиночними перегонами проти ботів.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що за чутками, Microsoft відмовиться від концепції ексклюзивності своїх ігор, і тепер проєкти виходитимуть на всі платформи одразу.

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