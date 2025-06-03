Обвинувачами виступають 6 жінок, 3 чоловіки і 2 профспілки.

Цього тижня в кримінальному суді французького міста Бобіньї стартував гучний процес. На лаві підсудних опинилися троє колишніх керівників Ubisoft: колишній креативний директор Серж Аское, екс-віцепрезидент із креативу Томмі Франсуа та колишній геймдиректор Гійом Патрю.

Їх звинувачують у моральних і сексуальних домаганнях, які, за словами обвинувачів, були системними в Ubisoft задовго до розслідування 2020 року.

Слухання, заплановані на п'ять днів, проходять на основі заяв 6 жінок, 3 чоловіків і 2 профспілок. Усі троє обвинувачених заперечують свою провину.

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Як повідомляє Franceinfo, Франсуа принижував співробітниць, обговорював їхню зовнішність, а також неодноразово показував порно в офісі. Крім того, його звинувачують у спробі сексуального насильства, нібито він намагався поцілувати співробітницю проти її волі на корпоративі, поки її хтось утримував.

Аское, крім домагань, звинувачують у расизмі та ісламофобії. За словами однієї зі співробітниць-мусульманок, після терактів у Парижі 2015 року він запитав її, чи не збирається вона приєднатися до ІДІЛ, а пізніше вона виявила, що заставку на її робочому комп'ютері хтось змінив на зображення бутербродів із беконом.

Гійома Патрю звинувачують у залякуванні та домаганнях. Він, як стверджують, жбурляв предмети в офісі, бив кулаками стіни, малював свастику в блокноті співробітниці просто на зустрічі, а одного разу навіть підпалив бороду колезі.

Як стало відомо з аудиту Ubisoft 2020 року, чорношкірих співробітників обзивали расистськими словами, жінкам говорили, що їхній одяг - "запрошення до зґвалтування", а молодших розробників чоловіків буквально переслідували в офісі, перетворюючи це на "гру", де на спійманих чекали сексуальні домагання.

Один із менеджерів згадував, як Аское і Франсуа шльопали один одного перед дверима HR-відділу і при цьому кричали: "Харассмент!".

Франсуа і Патрю звільнили після розслідування 2020 року, Аское пішов сам. У 2023 році всі троє опинилися під слідством паризької поліції. Компанія пообіцяла змінити культуру, а глава Ubisoft Ів Гіймо заявив, що вони багато чого зробили і можуть пишатися собою. За його словами, винні або були звільнені, або переведені на індивідуальні плани корекції.

Раніше ми розповідали, що аутсорс-студія, яка працювала над Assassin's Creed, роками знущалася над співробітниками. Дії директорів Brandoville Studios призвели до смерті новонародженої дитини.

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