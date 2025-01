Дії директорів Brandoville Studios призвели до смерті новонародженої дитини.

Індонезійську аутсорс-студію Brandoville Studios, яка працювала над анімаціями в Assassin's Creed Shadows і The Last of Us Part 1 Remake, звинуватили в багаторічних знущаннях над співробітниками.

Автори YouTube-каналу People Make Games провели власне розслідування, під час якого поспілкувалися з колишніми працівниками студії, які розповіли про жахи, що коїлися в компанії.

Співробітниця Brandoville Studios Кріста Сідні поспілкувалася з People Make Games і розповіла, що коли вона прийшла в компанію у 2019 році, то посперечалася з директорами студії, Черрі та Кен Лаї. Під час конфлікту вона підвищила голос на Черрі, за що отримала догану. У документі було написано, що із Сідні спілкувався Бог, а вона посміла його перебити.

Відео дня

У 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу, співробітників компанії змусили буквально жити в офісі Brandoville Studios, облаштувавши щось на кшталт гуртожитку в стінах студії. Після цього випадки фізичних і психологічних знущань почастішали. Сідні показала відеозапис, на якому видно, що Черрі Лаї змушувала її бити себе по обличчю, поки не піде кров. На цьому ж ролику Сідні вже не в змозі говорити, а сама вона потім згадувала, що тоді у неї на кілька секунд пропав зір.

Інша співробітниця Brandoville Studios Сіфана Афіанті була вагітна, коли працювала в компанії. Черрі змушувала дівчину приходити на наради пізно вночі, від чого Афіанті недосипала. Через величезний стрес Сіфана виявилася прикутою до ліжка, що, втім, не заважало Лаї вимагати від неї продовжувати роботу.

Дитина Сіфани Афіанті народилася недоношеною і померла через 4 місяці. Коли дівчина попросила відгул у зв'язку зі смертю дитини, Черрі написала HR компанії: "Чорт забирай, ми будемо оплачувати їй відпустку, бо їй сумно".

Ще один співробітник компанії Цезар Бальтазар повідомив, що Черрі Лаї вимагала віддавати їй більшу частину його зарплати, нібито щоб допомогти йому з фінансовою грамотністю. У Цезаря залишалася сума для речей першої необхідності, але якщо він хотів зробити якусь серйозну покупку, то мав запитати дозволу у Черрі Лаї. Ну і чи треба говорити, що найчастіше Черрі відмовляла Бальтазару.

Brandoville Studios закрилася 8 серпня 2024 року. Сідні згадує, що останні місяці життя компанії були найстрашнішими. Одного разу Черрі Лаї побила її через те, що Сідні принесла пакет із продуктами Лаї, але поставила його під дверима, а не повісила на ручку.

Після закриття Brandoville Studios подружжя Лаї переїхало до Гонконгу, де відкрило нову аутсорс-студію LaiLai Studios. People Make Games написали Черрі листа, в якому попросили прокоментувати звинувачення, на що та відповіла: "Для мене моя частина історії не важлива, аби моїй команді було добре і безпечно". Черрі була згодна на розмову з журналістами, але за однієї умови: вони мають приїхати до неї в Гонконг.

Історія Brandoville Studios уже викликала резонанс в індустрії. Ubisoft, яка серед інших працювала зі студією, висловила глибоку стурбованість, заявивши, що вони глибоко співчувають усім постраждалим розробникам.

Раніше ми розповідали, що засновник Ubisoft Ів Гіймо звернувся до розробників після закриття безкоштовного шутера XDefiant.

Вас також можуть зацікавити новини: