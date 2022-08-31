Гра буде мати підзаголовок Mirage.

Автор YouTube-каналу j0nathan здавна спеціалізується на серії Assassin's Creed. У минулому він ділився кількома інсайдами, які пізніше підтвердилися. А зараз блогер відзначився масштабним витоком. J0nathan розкрив назву та основні деталі наступної частини AC.

Згідно зі злитою інформацією, проект має назву Assassins Creed Mirage. Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Головним героєм буде Басім, який добре знайомий фанатам AC Valhalla. Користувачі побачать, як він займався крадіжками до вступу в орден "Незримих" — перше втілення братства асасинів. Розробники також реалізують зв'язок з Valhalla і покажуть передісторію важливого сюжетного повороту в попередній частині серії.

Основним місцем дії Assassins Creed Mirage стане Багдад, проте будуть й інші міста. Концепція світу в грі відсилає до першої AC: користувачі зможуть подорожувати між поселеннями, розділеними пустелею.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу повинні стати більш відточеними.

Assassins Creed Mirage: інші подробиці

Басім володіє власним аналогом орлиного зору, а в його арсенал входить струнний кинджал для потайного вбивства супротивників.

У сезонний абонемент гри увійде ремейк першої Assassins Creed на базі Mirage. Ubisoft використає напрацювання з нового проекту для оновлення пригод Альтаїра.

Покупці Season Pass також отримають доповнення про знайомство Басіма з Сігурдом. Події цієї добавки розгортаються в Константинополі.

Assassins Creed Mirage анонсують на заході Ubisoft 10 вересня, а її реліз відбудеться в період з квітня по червень 2023 року.

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