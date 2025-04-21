Завдяки утиліті, розробники можуть наочно відчути, як бачать світ люди з дальтонізмом.

Ubisoft відкрила доступ до свого внутрішнього інструменту, призначеного для спрощення розробки ігор, зручних для людей з дальтонізмом. Утиліта під назвою Chroma, над якою компанія працювала кілька років, тепер доступна для всіх на GitHub під ліцензією Apache 2.0.

На відміну від більшості інших рішень, Chroma дає змогу застосовувати фільтр у реальному часі, просто під час геймплея, без втрат у продуктивності. Інструмент працює як на одному, так і на двох екранах, підтримує гарячі клавіші та дає змогу налаштовувати оверлей під конкретні завдання.

За словами директора з питань доступності Ubisoft Давида Тіссерана, Chroma допомогла значно прискорити і спростити перевірку ігор на доступність для людей з дальтонізмом. Тепер компанія хоче поділитися цим досвідом з індустрією: будь-який розробник може використовувати утиліту, залишати відгуки та брати участь у її подальшому розвитку.

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Розробкою Chroma займалася команда контролю якості Ubisoft з Індії. Головна мета - дати розробникам можливість бачити, як гравець із дальтонізмом сприймає гру, просто під час процесу, а не тільки за скріншотами або готовими конфігураціями.

І це дійсно важливо: за даними некомерційної організації Colour Blind Awareness, на дальтонізм страждає кожен дванадцятий чоловік і одна з двохсот жінок. Це, можливо, найпоширеніше порушення сприйняття серед гравців.

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