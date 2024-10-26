Режим для арахнофобів у Call of Duty: Black Ops 6 виявився навіть страшнішим, ніж гігантські павуки

Тепер у грі бігають безногі павуки.

У Call of Duty: Black Ops 6, що нещодавно вийшла, з'явився режим для тих, хто страждає на арахнофобію. Замість того щоб зробити павуків менш страшними, розробники представили рішення, яке, на думку деяких гравців, робить гру ще моторошнішою.

У режимі Zombie в Black Ops 6 з'явилося налаштування, що дає змогу змінити зовнішній вигляд павукоподібних ворогів. Однак замість заміни їх на щось менш страшне, павуки просто позбавляються своїх кінцівок, перетворюючись на літаючі, безногі істоти. Багато гравців відзначають, що такий образ викликає навіть більше занепокоєння, ніж оригінальні моделі.

Цікаво, які рішення пропонують інші ігри для цієї проблеми. У Satisfactory павуків замінюють на зображення милих кошенят, перетворюючи зустріч із ними на приємний момент. У Grounded, де павуки це ключові вороги, гравці можуть налаштувати рівень деталізації павуків аж до нешкідливих фігур. У Dragon Age: The Veilguard павуків можна повністю видалити з гри.

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У Star Wars Jedi: Survivor хоч і немає павуків, розробники передбачили режим для арахнофобів. Він перетворює скорпіонів на низькополігональні модельки, роблячи їх менш реалістичними і менш страшними для гравців, які відчувають дискомфорт від подібних істот.

Call of Duty: Black Ops 6 вийшла 25 жовтня на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Гра також доступна за передплатою Xbox Game Pass.

Activision не розіслала журналістам прес-релізи, але деякі видання встигли пройти гру і написати рецензію буквально в день релізу. IGN відзначає в грі варіативність у завданнях і цікавий сюжет у жанрі шпигунського трилера.

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