Результат вийшов чудовим.

Художник заставок і дизайнер рівнів з Києва під псевдонімом Egor відтворив село новачків зі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на рушії Unreal Engine 5. Результат роботи ентузіаста вийшов дійсно вражаючим.

Читайте такожМалюнки та записки: фанати розгадали шифр від авторів S.T.A.L.K.E.R. 2 і отримали нагородиНа скріншотах нижче можна побачити, як змінилася культова локація. Вона включає знамените багаття, де часто сиділи сталкери і труїли анекдоти, невеликий будинок і кілька напівзруйнованих будівель. Egor зміг добре вловити стилістику і настрій S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Художник передав атмосферу запустіння і розрухи в Зоні, при цьому він зумів показати, що село новачків вкриє від мутантів, бандитів та інших небезпек. Ентузіаст також опублікував зображення з різними погодними умовами і періодами доби. Ці фактори впливають на сприйняття локації, наприклад, в обідній час вона здається більш привітною.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У грі поєднуються елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S.T.A.L.K.E.R.: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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