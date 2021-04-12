Дівчина створила ролик на підтримку своїх робіт для конкурсу Imagining Bloodborne 2.

Художниця з Києва Євгенія Лиса представила трейлер Bloodborne 2. Ролик був створений на підтримку робіт українки для конкурсу Imagining Bloodborne 2 ("Уявляючи Bloodborne 2"). Його влаштував відомий YouTube-блогер VaatiVidya. Переможець конкурсу отримає $2,5 тисячі.

Трейлер Bloodborne 2

У ролику можна побачити, як виглядала б друга частина похмурого рольового екшену, якби гра створювалася за концепт-артами української художниці.

Самі ж концепт-арти українка опублікувала в Твіттері та на своїй сторінці порталу ArtStation. Вона підготувала власне бачення концепції другої частини Bloodborne, а також одного з босів – ляльок-близнюків. Згідно з описом, раніше вони були простими дітьми, яких позбавили крові, перетворивши в ляльок.

Детальніше про Bloodborne

Bloodborne – це рольовий екшен в готичних декораціях, створений студією FromSoftware. Дії гри розгортаються в місті Ярнам, де лютує епідемія, що перетворює людей на чудовиськ. Головний герой – мисливець, який змушений досліджувати найтемніші закутки Ярнама і битися з монстрами.

Bloodborne вийшов в 2015 році ексклюзивно на PlayStation 4, отримавши премію Британської академії в області відеоігор за найкращий ігровий дизайн, а також 92 бали на агрегаторі Metacritic. Це найвища оцінка серед усіх ігор FromSoftware.

Фанати давно просять розробників про продовження, однак студія так і не випустила сіквел.

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Автор: Сергій Коршунов