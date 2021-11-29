Колектив також отримав пряму путівку на змагання World Final 2021.

На початку листопада українська команда Natus Vincere (NAVI) перемогла у головному турнірі року з Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. А нещодавно колектив записав на свій рахунок черговий виграш. Він зайняв перше місце в змаганні BLAST Premier: Fall Finals 2021.

Склад Natus Vincere по CS: GO: Ілля Perfecto Залуцький, Кирило Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шаріпов, Олександр s1mple Костильов і Валерій b1t Ваховський. Перші три гравці — росіяни, а два останні — українці. У фіналі Fall Finals 2021 NAVI обійшла французьку Team Vitality з рахунком 2:1.

Дебютний матч на карті Mirage пройшов з рахунком 16:12 на користь Natus Vincere. У другому поєдинку на локації Nuke українська команда поступилася 6:16. А у вирішальному зіткненні на Inferno NAVI все-таки вирвала перемогу 16: 7. За виграш колектив отримав $225 тисяч і пряму путівку на турнір BLAST Premier: World Final 2021, який відбудеться в середині грудня. Тобто українській команді не доведеться брати участь у відбіркових поєдинках.

Трохи цікавих деталей про Fall Finals 2021

Змагання проходило у фізичному форматі в Данії. Місцева публіка у фіналі турніру намагалася активно підказувати Team Vitality розташування їх супротивників з NAVI на карті.

В одному з раундів s1mple вбив відразу чотирьох гравців.

За весь Fall Finals 2021 Natus Vincere поступилася лише в двох матчах. Один був проти Team Vitality у фіналі, а інший у сутичці з Heroic у півфіналі верхньої сітки.

Автор: Назар Степорук