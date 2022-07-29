Sherlock Holmes The Awakened поліпшать до сучасних стандартів.

В середині травня українська студія Frogwares, яка створює ігри про Шерлока Холмса, анонсувала свою наступну розробку під кодовою назвою "Проект Паляниця". А тепер компанія докладно розповіла, що ховається під цим ім'ям. Виявляється, команда працює над ремейком Sherlock Holmes The Awakened 2007 року випуску.

Frogwares змінить геймплей в проекті і зробить його ближчим до торішньої Sherlock Holmes Chapter One. Такий висновок напрошується з опису ігрового процесу у прийдешньому детективі. Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою.

Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація. Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса. Окремі докази знадобиться добувати з архівів за допомогою системи розвідки. В цілому механіки будуть знайомі фанатам детективів від Frogwares.

Українські розробники збирають кошти на ремейк Sherlock Holmes The Awakened на Kickstarter. Вони готуються запустити краудфандингову кампанію, тому що витратили частину коштів на адаптацію до виробництва ігор в умовах російської агресії. У команди готова велика частина проекту, але автори прагнуть значно розширити і поліпшити ремейк в порівнянні з оригіналом. Саме тому їм потрібно додаткове фінансування. Яку суму планує запросити Frogwares, поки невідомо.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — інші подробиці

Сюжет в оригіналі присвячений першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого детектива і його першу справу разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

Багато уваги приділяється технічній складовій. Frogwares створює з нуля ролики, переробляє користувальницький інтерфейс і збирається перезаписати озвучення.

Вас також можуть зацікавити новини: