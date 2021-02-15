Реліз Metro Exodus PC Enhanced Edition відбудеться навесні цього року.

Студія 4A Games представила поліпшену версію українського шутера Metro Exodus з новими графічними можливостями. Анонс присвятили річниці виходу гри. А реліз перевидання з підзаголовком PC Enhanced Edition відбудеться навесні цього року.

Як зазначили розробники на своєму сайті, спочатку Metro Exodus PC Enhanced Edition вийде на ПК. Власники гри на будь-якій з платформ – Steam, GOG, Epic Games Store – отримають оновлену версію безкоштовно.

У цю версію Metro Exodus автори крім іншого додали:

Повноцінне трасування променів для кожної поверхні;

Попіксельне глобальне освітлення з рейтрейсингом;

Підтримку DirectX 12 Ultimate;

DLSS 2.0;

4К-текстури та багато іншого.

Також в грі усунули баги і поліпшили оптимізацію.

Metro Exodus на Xbox Series X та PlayStation 5

Розробники готують оновлення Metro Exodus і для консолей нового покоління – Xbox Series X та PlayStation 5. Ці версії отримають ті ж поліпшення, що й на ПК, за винятком підтримки технології масштабування зображення DLSS 2.0 та поліпшених відображень з трасуванням променів.

На консолях нового покоління Metro Exodus працюватиме в 4K і 60 FPS. А на PlayStation 5 ще й додадуть підтримку функцій геймпада DualSense.

Коли саме відбудеться реліз оновленої версії для PS5 і Xbox Series X-розробники не повідомили. Як і у випадку з ПК, оновлена Metro Exodus дістанеться безкоштовно всім власникам гри на консолях нового покоління.

Детальніше про Metro Exodus

Metro Exodus – це третя частина шутера від першої особи, створена українською студією 4A Games за мотивами романів Дмитра Глуховського.

Дії гри відбуваються у 2035 році на території Росії, яка була зруйнована в результаті ядерної війни.

Головний герой Артем, з групою вцілілих вирушає в подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" і їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

Metro Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4.

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Автор: Сергій Коршунов