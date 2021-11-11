Українські розробники показали, як записували звуки стрільби для S.T.A.L.K.E.R. 2 / фото GSC Game World
Студія GSC Game World продовжує старанно розробляти S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Нещодавно вона поділилася новим роликом, в якому демонструється запис звуків стрільби для майбутньої гри.
На відео показується, що автори вирушили на спеціально підготовлений полігон з усім необхідним обладнанням. Вони вели вогонь з різноманітних автоматів, снайперських гвинтівок, дробовиків, пістолетів і так далі. Стріляли по мішенях, розставлених на безпечній дистанції.
Окрема увага в ролику присвячена додатковим звукам, які пов'язані зі зброєю. Наприклад, звучанню при перезарядці і використанні поздовжньо-ковзного затвора.
S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці
- Дія сиквела розгорнеться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.
- Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.
- S. T. A. L. K. E. R. 2 відмітиться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.
- Планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.
- S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.