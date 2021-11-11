Творці гри використовували різні види зброї.

Студія GSC Game World продовжує старанно розробляти S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Нещодавно вона поділилася новим роликом, в якому демонструється запис звуків стрільби для майбутньої гри.

На відео показується, що автори вирушили на спеціально підготовлений полігон з усім необхідним обладнанням. Вони вели вогонь з різноманітних автоматів, снайперських гвинтівок, дробовиків, пістолетів і так далі. Стріляли по мішенях, розставлених на безпечній дистанції.

Окрема увага в ролику присвячена додатковим звукам, які пов'язані зі зброєю. Наприклад, звучанню при перезарядці і використанні поздовжньо-ковзного затвора.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дія сиквела розгорнеться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S. T. A. L. K. E. R. 2 відмітиться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук