Інформації про поки не анонсований проект немає.

Студія GSC Game World зараз активно працює над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Однак нещодавно з'ясувалося, що це не єдиний проект компанії. Вона паралельно працює над ще однією не анонсованою грою.

Інформацію вдалося дізнатися з профілю генерального директора GSC Game World Євгена Григоровича на LinkedIn. У графі про досвід роботи керівник згадав другу гру, яка зараз знаходиться у виробництві. Додаткової інформації про неї немає. Можливо, це продовження серії "Козаки" або ж якесь відгалуження S.T.A.L.K.E.R. Ще один потенційний варіант — ремастер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Про нього деякий час ходили чутки, але підтверджень не було.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Події сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T. A.L.K.E.R. 2 відмітиться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук