Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно відповісти на питання дослідження.

УНІАН спільно з PlayStation запускає дослідження українського консольного ринку відеоігор. Дайте відповідь на декілька запитань про те, як і у що ви віддаєте перевагу грати на PS4 або PS5, і отримайте можливість виграти один з ігрових хітів PlayStation або геймпад DualSense.

На знак подяки за участь у нашому опитуванні ми підготували 21 подарунок. Серед призів контролери для PS5 та новітні ексклюзиви PlayStation:

Геймпади DualSense (White) — 5 штук;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4) — 3 ключі;

Sackboy: A Big Adventure (PS4) — 3 ключі;

Demon's Souls (PS5) — 2 ключі;

Sackboy: A Big Adventure (PS5) — 2 ключі;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) — 2 ключі;

Returnal (PS5) — 2 ключі;

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) — 2 ключі.

Щоб взяти участь в опитуванні і конкурсі потрібно виконати дві дуже прості умови.

Умови конкурсу:

Підписатися на телеграм-канал УНІАН ігри; Заповнити Google-форму. В ній потрібно:

Відповісти на запитання дослідження;

Вибрати один або декілька призів, які ви хотіли б отримати.

Окремо звертаємо увагу на те, що в Google-формі ми просимо вказувати ваш телеграм-нік (псевдонім). Це потрібно для того, щоб ми могли швидко перевірити, чи виконали ви умови конкурсу, і зв'язатися саме з вами в разі перемоги. Телеграм-нік починається з символу @. Це не ваше ім'я, не адреса електронної пошти або номер телефону.

Підсумки конкурсу ми підіб'ємо 16 серпня. Розіграш проводитиметься за допомогою генератора випадкових чисел на сайті random.org. Розігрувати призи будемо в перерахованому вище порядку — спочатку геймпади, потім ігри для PS4, і нарешті, ексклюзиви для PS5. Розіграш проходитиме в прямому ефірі. Посилання на трансляцію ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі.

Цікаву інформацію про новинки PlayStation можете знайти на сторінках компанії в Facebook та Instagram.

Автор: Сергій Коршунов