УНІАН спільно з PlayStation запускає дослідження українського консольного ринку відеоігор. Дайте відповідь на декілька запитань про те, як і у що ви віддаєте перевагу грати на PS4 або PS5, і отримайте можливість виграти один з ігрових хітів PlayStation або геймпад DualSense.
На знак подяки за участь у нашому опитуванні ми підготували 21 подарунок. Серед призів контролери для PS5 та новітні ексклюзиви PlayStation:
- Геймпади DualSense (White) — 5 штук;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4) — 3 ключі;
- Sackboy: A Big Adventure (PS4) — 3 ключі;
- Demon's Souls (PS5) — 2 ключі;
- Sackboy: A Big Adventure (PS5) — 2 ключі;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) — 2 ключі;
- Returnal (PS5) — 2 ключі;
- Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) — 2 ключі.
Щоб взяти участь в опитуванні і конкурсі потрібно виконати дві дуже прості умови.
Умови конкурсу:
- Підписатися на телеграм-канал УНІАН ігри;
- Заповнити Google-форму. В ній потрібно:
- Відповісти на запитання дослідження;
- Вибрати один або декілька призів, які ви хотіли б отримати.
Окремо звертаємо увагу на те, що в Google-формі ми просимо вказувати ваш телеграм-нік (псевдонім). Це потрібно для того, щоб ми могли швидко перевірити, чи виконали ви умови конкурсу, і зв'язатися саме з вами в разі перемоги. Телеграм-нік починається з символу @. Це не ваше ім'я, не адреса електронної пошти або номер телефону.
Підсумки конкурсу ми підіб'ємо 16 серпня. Розіграш проводитиметься за допомогою генератора випадкових чисел на сайті random.org. Розігрувати призи будемо в перерахованому вище порядку — спочатку геймпади, потім ігри для PS4, і нарешті, ексклюзиви для PS5. Розіграш проходитиме в прямому ефірі. Посилання на трансляцію ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі.
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