Стверджується, що Roblox вводила в оману інвесторів.

Корпорація Roblox перебуває під слідством Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела в SEC.

Комісія відмовилася надати листування своїх співробітників, пославшись на те, що це може завдати шкоди поточному розслідуванню: "Ми підтвердили зі співробітниками відділу правозастосування, що є електронні листи, в яких згадується Roblox, і що вони є частиною активного і триваючого розслідування", - йдеться в офіційній заяві SEC.

Точні причини розслідування поки невідомі. У компанії Roblox не відповіли на запити про коментарі, а представники SEC відмовилися давати додаткові роз'яснення.

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Про можливе розслідування вперше повідомила Hunterbrook Media в листопаді, пославшись на аналогічні запити в SEC. Тоді було сказано, що комісія утримує документи, які можуть перешкодити правоохоронним діям.

Також у жовтні тепер уже закрита Hindenburg Research опублікувала звіт, у якому заявила, що Roblox завищує ключові метрики, включно з кількістю активних гравців і середнім часом їхнього перебування в грі. У цьому ж звіті порушувалися питання безпеки дітей на платформі.

Питання безпеки давно переслідують Roblox. Згідно з розслідуванням Bloomberg, з 2018 року в США було заарештовано щонайменше два десятки осіб, обвинувачених у злочинах проти неповнолітніх, з якими вони познайомилися в Roblox. У 2024 році компанія ввела понад 40 змін, пов'язаних із безпекою, включно із забороною на участь у соціальних чатах для дітей віком до 13 років.

Раніше ми розповідали, що карткова супергеройська Marvel Snap перестала працювати в США після блокування TikTok.

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