Колекційна карткова гра у всесвіті Marvel - Marvel Snap виявилася недоступною для гравців зі США. Проєкт зник із Play Store, а також не дає зайти в уже завантажений застосунок.
Причина криється в тому, що видавець гри, компанія Nuverse, належить ByteDance, відомій за TikTok. А на тлі нової заборони, схваленої Верховним судом США, пов'язані з ByteDance застосунки були заблоковані, зокрема й TikTok.
Відповідно до закону, будь-яка IT-компанія, яку визнають "контрольованою іноземними супротивниками", повинна припинити поширювати свої застосунки на території США. У результаті Marvel Snap і низка інших продуктів ByteDance зникли з американських цифрових магазинів.
Розробники Marvel Snap з Second Dinner заявили, що блокування стало для них несподіванкою, але вони працюватимуть над розв'язанням проблеми і незабаром поділяться новинами.
Раніше ми розповідали, що підлітки зі США молодше 16 років більше не зможуть купувати лутбокси в Genshin Impact без дозволу батьків.
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