Злочинці вже не вперше влаштовують таке незвичайне пограбування.

В Британії група злочинців змогла поцупити консолі PlayStation 5 з вантажівки, що рухалася дорогою.

Як передає видання The Times, для пограбування зловмисники використовували три автомобілі. Одна машина їхала спереду вантажівки, друга збоку, а третя – ззаду. З неї через великий люк на даху вибирався грабіжник. По капоту він перестрибував на вантажівку, відкривав замки і передавав коробки своїм спільникам.

За словами авторів видання, тільки за цей рік було скоєно як мінімум 27 схожих пограбувань. Подібні випадки частішають в період різдвяних свят. А під приціл грабіжників потрапляють не лише ігрові консолі, але ще смартфони, телевізори, косметика та навіть сигарети.

Такий незвичайний спосіб пограбування зловмисники обирають тому, що автомобільні перевезення ніяк не охороняються.

Нагадаємо, раніше жителі Британії скаржилися на мережу Amazon. Інтернет-гігант замість оплаченої PlayStation 5 надсилав клієнтам дрібну кухонну техніку, дешеву електроніку і котячий корм.

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Автор: Сергій Коршунов