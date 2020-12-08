PlayStation 5 / скріншот

В Британії група злочинців змогла поцупити консолі PlayStation 5 з вантажівки, що рухалася дорогою.

Як передає видання The Times, для пограбування зловмисники використовували три автомобілі. Одна машина їхала спереду вантажівки, друга збоку, а третя – ззаду. З неї через великий люк на даху вибирався грабіжник. По капоту він перестрибував на вантажівку, відкривав замки і передавав коробки своїм спільникам.

Схема пограбування / фото thetimes.co.uk

За словами авторів видання, тільки за цей рік було скоєно як мінімум 27 схожих пограбувань. Подібні випадки частішають в період різдвяних свят. А під приціл грабіжників потрапляють не лише ігрові консолі, але ще смартфони, телевізори, косметика та навіть сигарети.

Фото пограбування / фото thetimes.co.uk

Такий незвичайний спосіб пограбування зловмисники обирають тому, що автомобільні перевезення ніяк не охороняються.

Нагадаємо, раніше жителі Британії скаржилися на мережу Amazon. Інтернет-гігант замість оплаченої PlayStation 5 надсилав клієнтам дрібну кухонну техніку, дешеву електроніку і котячий корм.

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Автор: Сергій Коршунов