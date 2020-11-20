А деяким надсилають повідомлення про доставлене замовлення, хоча посилку вони не отримували.

Вчора, 19 листопада відбувся світовий запуск ігрової консолі нового покоління – PlayStation 5. Через підвищений попит постачальники в різних країнах Європи не справляються з доставками. Однак до цих проблем додалася ще й підміна пристроїв.

Так в Британії клієнти інтернет-гіганта Amazon почали отримувати посилки, в яких замість оплаченої приставки була кухонна техніка, дешева електроніка і навіть котячий корм.

"Ось як виглядає моя PS5. Пішли ви, AmazonUK", – написав житель Лондона, Девід Хілл.

Журналістці видання The Guardian, Бекс Ейпріл Мей, замість PlayStation 5 кур'єр доставив фритюрницю. Ще одна мешканка Британії замість консолі отримала коробку котячого корму.

Техпідтримка Amazon в Твіттері вибачилася перед дівчиною та запропонувала варіанти повернення або обміну посилки.

"Ми розуміємо ваше розчарування. Ми завжди готові допомогти. Ознайомтеся з нашими варіантами повернення/заміни", – написали Amazon.

При цьому користувачі відзначають, що отримували повідомлення про доставлений товар, хоча саму консоль їм так ніхто і не надсилав. А деякі кажуть, що бачили фургон доставки поруч з будинком, потім отримували повідомлення про доставлену посилку, але саму посилку так і не отримували.

"Я спостерігав за трекінгом з 11:00 до 13:00, фургон стояв на дорозі. О 13:15 замовлення чарівним чином позначається як доставлене, але у мене вдома його немає", – заявив Девід Меггс.

Багато скарг від ошуканих клієнтів є й на форумі Reddit. Користувачі радять не оформляти доставку, а забирати самим з пунктів видачі.

При цьому Amazon не поспішає врегулювати ситуацію. Компанія заявила, що розгляне звернення клієнтів протягом 48 годин.

Деякі користувачі в Твіттері зазначили, що стикалися зі схожими проблемами на старті продажів Xbox Series X. Наприклад, одному з клієнтів Amazon доставив замість консолі комплект постільної білизни.

Нагадаємо, в Україні вчора спостерігалися невеликі затримки з поставками PlayStation 5. Проте вже сьогодні багато користувачів, що оформляли попередні замовлення, почали отримувати свої консолі.

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Автор: Сергій Коршунов