Blizzard детально розповіла про світ гри.

Blizzard Entertainment продовжує ділитися подробицями екшен-RPG Diablo 4. Студія випустила великий ролик, який присвятила світу гри. Розробники розповіли про дизайн, активності і регіони в проєкті. Одна з областей в Diablo 4 буде аналогом Карпатських гір.

Події нової гри, як і минулих частин серії, розгортаються в Санктуарії. Цього разу світ людей став полем битви між ангелами та демонами. Користувачі зможуть вільно досліджувати оточення на повністю відкритих локаціях. В процесі гравці будуть багато битися, збирати екіпіровку і ресурси, виконувати завдання, проходити підземелля і брати участь в тимчасових подіях.

Всього в Diablo 4 реалізовано п'ять регіонів. Кенджистан (Kenjistan) — це пустеля з рясними піщаними дюнами. Сухі степи (Тhe Dry Steppes) — непривітний скелястий край. Скосглен (Scosglen) порівнюється з Шотландією, тобто користувачів чекають зелені пагорби і луки. Хавезак (Hawezak) — болота на півдні. А Розламані вершини (Fractured Peaks) — це якраз місцевий аналог Карпат.

У кожного регіону є своя столиця, де можна взяти додаткові квести, взаємодіяти з торговцями, спілкуватися з неігровими персонажами тощо. Що стосується дизайну, то він буде унікальним у кожній області. Зовнішній вигляд підземель відповідає території, де вони розташовані. Наприклад, в Хавазаку болотний сморід відчувається і при спуску на нижні рівні.

Монстри на локаціях теж створювалися з урахуванням природи регіону. В цілому під час подорожей будуть зустрічатися скелети, вампіри, антропоморфні змії, арахніди, культисти тощо. З'являться і унікальні противники, як рогата людина-цап в Розламаних вершинах. А ось собаки в мирних поселеннях цілком добродушні, і їх можна погладити.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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