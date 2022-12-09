Одну з центральних ролей в Phantom Liberty виконав Ідріс Ельба.

CD Projekt RED дотримується колишньої тактики і просуває Cyberpunk 2077 за допомогою відомих акторів. Кіану Рівз у ролі Джонні Сільверхенда привернув колосальну увагу до гри. А тепер компанію йому в доповненні Phantom Liberty склав Ідріс Ельба.

На церемонії нагородження TGA 2022 CD Projekt RED представила свіжий трейлер добавки. На початку ролика демонструється нарізка кадрів з різними локаціями. Сюди відносяться бар, вулиці міста, підземні тунелі та інше.

Паралельно Джонні Сільверхенд говорить до невідомої жінки: "Скільки разів людина повинна підставити тебе, щоб ти перестала їй довіряти? Скільки можна ризикувати собою заради всяких у*обків, які годують тебе обіцянками? Політики, бойові нетраннери, секретні агенти... Вся гниль зібралася в цьому Песячому місті. Сподіваюся, у тебе є план".

Жінка на це відповідає, що вона знає конкретну людину, якій можна довіряти. Після цього глядачам представляють персонажа Ідріса Ельби — Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. консолі минулого покоління залишили за бортом.

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