Акція триватиме протягом тижня.

Компанія Epic Games не припиняє щотижневі роздачі ігор в своєму магазині EGS. Зараз користувачі можуть зайти в сервіс, щоб безкоштовно отримати The Silent Age і Тunche. Акція триватиме до 6 квітня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача піратського екшену Blazing Sails і Dying Light Enhanced Edition — одного з кращих бойовиків в антуражі зомбі-апокаліпсису.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

The Silent Age — це пригодницька головоломка від студії House On Fire і видавництва Meridian4. У грі розповідається історія звичайного двірника Джо, який повинен врятувати людство від вимирання. Головний герой знайшов таємничий пристрій для переміщення в часі. Завдяки цьому він може досліджувати сьогодення в 1972 році і постапокаліптичне майбутнє в 2012-му.

При проходженні необхідно вирішувати загадки і шукати причини загибелі людства, щоб запобігти катастрофі. Головоломки побудовані на використанні предметів і подорожах у часі.

Tunche — це beat 'em up з елементами "рогалика" від студії LEAP Game Studios і видавництва HypeTrain Digital. За сюжетом, могутня істота Тунче збожеволіла. Через це околиці Амазонки наповнили монстри. Гравці повинні очистити землі від чудовиськ і розкрити таємниці Тунче.

Користувачам належить вибрати одного з п'яти персонажів зі своїми вміннями і відправитися в подорож чотирма світами. У процесі потрібно багато битися, проходити випробування, освоювати нові навички тощо.

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