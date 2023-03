За рік компанія роздала 99 проєктів.

Магазин Epic Games Store щільно закріпився на ринку ігор для персональних комп'ютерів завдяки роздачам і щедрим розпродажам. Наскільки добре себе почуває сервіс, Epic Games розповіла в свіжому звіті. А заодно компанія оголосила список з 20 найочікуваніших проєктів 2023 року серед користувачів EGS.

Ігри в переліку не ранжовані за місцями, тому визначити лідера не вдасться. Більшість новинок — це блокбастери, які знаходяться на слуху аудиторії. Сюди входять Redfall, Suicide Squad: Kill the Justice League, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage та інші. Український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl теж є в списку.

Іншу частину переліку склали ексклюзиви Epic Games Store. Серед них можна відзначити Dead Island 2, Tchia, Crime Boss: Rockay City і The Lord of the Rings: Return to Moria.

Показники Epic Games Store у 2022 році

Сукупні продажі в сервісі склали $ 820 млн. Це на $20 млн менше, ніж за попередній аналогічний період.

Загальна кількість користувачів зросла на 19% — до 230 млн. З них 68 млн становлять активні гравці, що на 10% більше, ніж у 2021-му.

За рік в EGS роздали 99 різноманітних проєктів. У сукупності користувачі забрали собі 700 мільйонів копій.

Лідерами за доходами в сервісі стали Fortnite, GTA V, Tiny Tina's Wonderlands, Rocket League і Genshin Impact.

