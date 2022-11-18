Акція закінчиться наступного тижня.

Адміністрація Epic Games Store продовжує залучати користувачів в свій сервіс за рахунок роздач ігор. Зараз всі бажаючі можуть відвідати сторінку магазину або відкрити відповідну програму, щоб отримати дві гри, Dark Deity і Evil Dead: The Game, яка вийшла в 2022 році. А додатковим подарунком зробили набір косметичних предметів Epic Cheerleader для королівської битви Rumbleverse. Акція триватиме до 24 листопада, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовним стане симулятор космічних битв у всесвіті "Зоряних війн" Star Wars: Squadrons.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Evil Dead: The Game — це кооперативний бойовик від студії Saber Interactive за мотивами франшизи "Зловісні мерці". У проекті користувачі об'єднуються в команди по чотири людини, щоб дослідити карту і знайти спосіб закрити розрив між світами. Вони повинні боротися з противниками, застосовуючи різну зброю, і шукати корисні предмети.

А ще один гравець приймає роль центрального ворога — кандарійського демона. Його мета — перешкодити користувачам досягти успіху, вселяючись в предмети і вцілілих.

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Dark Deity — це пригодницька RPG зі стратегічними елементами від студії Sword & Axe і видавництва Freedom Games. У проекті демонструється світ Терразаель, який роздирають війни і зради. Користувачі повинні очолити команду з чотирьох студентів Військової академії Брукстеда. Їх хотіли використати, щоб розпалити черговий конфлікт, але героям уготована набагато величніша роль.

Проходження Dark Deity ділиться на 28 глав. Гравці братимуть участь в тактичних покрокових боях, де герої можуть використовувати свої унікальні вміння. Одна з центральних особливостей проекту — створення загону. На вибір доступні 30 бійців, безліч елементів спорядження і артефактів.

Rumbleverse — королівська битв, де користувачі борються в рукопашних битвах. Протистояння розгортаються на тропічному острові Low Key Key. Гравці повинні вміло застосовувати бойові навички і усувати супротивників, щоб зайняти перше місце в матчі. За участь в боях прокачується ранг і відкриваються нагороди. Що стосується набору Epic Cheerleader, то в нього входять фон, рамка, одяг, макіяж і бустер Fame на дві години.

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