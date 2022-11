Акція триватиме до наступного тижня.

В Epic Games Store тривають щотижневі роздачі різноманітних ігор. Цього разу всі бажаючі користувачі можуть відвідати сервіс і отримати Alba — A Wildlife Adventure і Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Акція триватиме до наступного четверга — 17 листопада, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть RPG з елементами стратегії Dark Deity і кооперативний бойовик Evil Dead: The Game.

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Shadow Tactics: Blades of the Shogun заслуговано вважається одним з кращих представників жанру тактики всіх часів. У проекті від студії Mimimi Games і видавництва Daedalic Entertainment демонструється Японія періоду Едо. П'ять головних героїв на чолі з самураєм Мугеном повинні розплутати таємну змову проти імператора.

Геймплей Shadow Tactics побудований на виконанні місій в режимі реального часу. Користувачі повинні комбінувати вміння героїв і приховано усувати ворогів, щоб поступово рухатися до цілі. У Steam гра отримала 26 037 відгуків, 96% з яких позитивні.

Відео дня

Alba — A Wildlife Adventure — це спокійна пригода про дівчину на ім'я Альба, яка приїхала до бабусі з дідусем. Вони живуть на прекрасному середземноморському острові, який страждає від однієї великої проблеми — гір сміття. Порятунок "райського куточка" від екологічної катастрофи стане головною ціллю в грі.

Геймплей в проекті виконаний дуже просто. Користувачам належить лише досліджувати місцевість, шукати добровольців в свою команду і фотографувати тварин. У Steam Alba — A Wildlife Adventure отримала 3025 відгуків, 97% з яких позитивні.

