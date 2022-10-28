Акція триватиме до 3 листопада.

В магазині Epic Games Store тривають щотижневі роздачі ігор. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і отримати відразу два проекти — Saturnalia і Warhammer 40,000: Mechanicus. Акція триватиме до 3 листопада, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть космічна головоломка Filament і тактичний багатокористувацький шутер Rising Storm 2: Vietnam.

Детальніше про ігри з роздачі в Epic Games Store

Saturnalia — це пригодницький хорор з елементами "рогалика" від студії Santa Ragione. У грі належить керувати кількома персонажами і досліджувати село, ізольоване від цивілізації. Тут проводиться древній обряд, про який повинні дізнатися головні герої.

Геймплей в Saturnalia будується на головоломках і застосуванні сірників, які допомагають відганяти темряву. Світ в грі процедурно генерується і змінюється після загибелі персонажа. У героїв є унікальні здібності, і вони застосовуються при вирішенні загадок. Таким способом в грі вибудовується нелінійний сюжет.

Відео дня

Warhammer 40,000: Mechanicus — це тактична стратегія з рольовими елементами від студії Bulwark Studios і видавництва Kasedo Games. Сюжет гри присвячений дослідженню заново відкритої планети некронів Сільва Тенебріс в ролі магоса домінуса Фаустініуса — командира загону Адептус Механікус. Це найбільш технологічна армія Імперіуму у відомому всесвіті Warhammer 40,000.

Користувачів чекають 50 місій, які пов'язані між собою. Дії в попередніх завданнях впливають на наступні. Гравці можуть підбирати бійців в загін і налаштовувати їх здібності за допомогою аугментацій. Це дозволяє створити свій стиль бою в покрокових тактичних битвах.

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