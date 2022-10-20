Акція триватиме рівно тиждень.

Адміністрація магазину Epic Games Store продовжує щотижневі роздачі ігор. Зараз всі бажаючі можуть відвідати сервіс і додати в свою бібліотеку відразу три RPG — дві частини Evoland і Fallout 3: Game of the Year Edition. Акція триватиме до 27 жовтня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть пригодницький хорор Saturnalia і покрокова стратегія Warhammer 40,000: Mechanicus

Детальніше про ігри з роздачі в EGS

Evoland Legendary Edition — це дилогія рольових ігор від студії Shiro Games і видавництва Shiro Unlimited. Обидві частини серії виконано у форматі ілюстрації еволюції RPG протягом минулих десятиліть. На кожному етапі проходження поліпшується графіка, з'являється більше геймплейних можливостей, а навколишній світ стає багатшим. Спочатку користувачі з'являться в піксельному чорно-білому світі, а на середині проходження побачать приємну сучасну графіку.

Що стосується сюжету, то в першій частині він розповідає про традиційну боротьбу зі злом. Але зате розробники наповнили історію відсиланнями до ігор жанру. А ось в сиквелі вже реалізовули повноцінну оповідь з подорожами в часі, вивченням різних епох і рішеннями, які впливають на розвиток подій певним чином.

Відео дня

Fallout 3: Game of the Year Edition — це культова RPG від Bethesda Game Studios і Bethesda Softworks. У грі демонструється далеке постапокаліптичне майбутнє, де люди пережили ядерну війну в мережі підземних сховищ. Події проекту розгортаються в районі Вашингтона, а основна ціль за сюжетом — знайти батька головного героя.

Відкритий світ в Fallout 3 рясніє безліччю завдань з варіативністю дій. Вибір користувача впливає на подальший хід подій. А що стосується геймплея, то він включає збір екіпіровки, прокачування і битви. Завдяки системі V.A.T.S. в боях можна зупиняти час і вибирати, в які частини тіла ворога стріляти, щоб нанести максимальну кількість пошкоджень.

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