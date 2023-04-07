Акція традиційно триватиме протягом тижня.

Іноді в магазині Epic Games Store роздають дійсно популярні ігри, і на цьому тижні стався якраз такий випадок. Зараз всі бажаючі можуть відвідати сервіс і додати в свою бібліотеку один з кращих зомбі-екшенів в історії — Dying Light у виданні Enhanced Edition. А разом з ним безкоштовною стала shapez. Акція триватиме до 13 квітня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться не менш приваблива роздача багатокористувацького середньовічного бойовика Mordhau і кооперативного шутера про боротьбу з динозаврами Second Extinction.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Dying Light — екшен в антуражі зомбі-апокаліпсису від студії Techland. У грі розповідається історія Кайла Крейна, агента Всесвітньої Гуманітарної Місії, який відправився в Харран. Місто охопив спалах невідомого вірусу, що перетворює людей в ходячих мерців. Головний герой повинен був добути файл з дослідженнями хвороби, але в результаті сутички з бандитами сам заразився. Після цього Крейну залишилося знайти спосіб вижити, щоб якось досягти основної цілі.

Геймплей в Dying Light побудований на комбінації битв і паркуру. Під час пересування містом, розділеним на дві локації, користувачі можуть застосовувати різноманітні акробатичні трюки. А в боях доступні всілякі навички і велика кількість зброї — як холодної, так і стрілецької.

Відео дня

В EGS роздають Enhanced Edition, куди увійшло сюжетне доповнення Тhe Following з автомобілями, заміською локацією і окремою історією. Крім цього, розробники додали багато різного контенту в дрібних добавках, і всі вони входять в згадане видання.

shapez - це головоломка від розробника-одинака Тобіаса Спрінгера і видавництва Prismatika. Гра присвячена будівництву та оптимізації виробництва. Користувачам належить зводити фабрики зі створення геометричних фігур. На кожному з рівнів вони стають все складнішими, тому доведеться думати над правильним спорудженням конвеєрів.

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