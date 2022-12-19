Вона буде доступна тільки сьогодні.

В Epic Games Store триває новорічна акція з щоденними роздачами ігор. Три попередні безкоштовні проекти були маловідомими. Однак зараз всі бажаючі можуть відвідати сервіс і додати в особисту бібліотеку Sable — один з інді-хітів 2021 року. Акція закінчиться вже сьогодні, о 18:00 за Києвом. Далі безкоштовною стане Them's Fightin ' Herds, якщо вірити інсайдеру billbil-kun. Саме він заздалегідь повідомив про щоденні роздачі в EGS напередодні Нового року до офіційного анонсу.

Sable — основні подробиці гри

Це пригода у відкритому світі від студії Shedworks і видавництва Raw Fury. Основна мета в грі — допомогти головній героїні Сейбл дізнатися, хто вона така. Для цього необхідно досліджувати безкрайню пустелю, наповнену таємницями і головоломками.

Велику увагу в Sable приділено способам пересування. Подорожувати світом можна на ховербайку, який також дозволяється покращувати. Для цього необхідно знаходити відповідні деталі. А при пересуванні пішки головна героїня здатна ковзати по величезних дюнах.

Оточення в Sable усипане руїнами стародавніх цивілізацій, які можна досліджувати, щоб розкривати секрети. По дорозі головній героїні будуть зустрічатися інші кочівники, що видають доручення. А ще гра здатна похвалитися безліччю косметичних прикрас для Сейбл.

У Steam Sable отримала 2775 відгуків, 86% з яких позитивні.

Вас также могут заинтересовать новости: