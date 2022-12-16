Роздачі триватимуть аж до 1 січня.

Інсайдер billbil-kun записав на свій рахунок черговий правильний прогноз. В кінці листопада він повідомив, що в цьому році Epic Games влаштує в своєму магазині Epic Games Store щоденні роздачі ігор. Власне, так все і сталося. Першим з безкоштовних проектів став Bloons TD 6. Додати його в особисту бібліотеку можна тільки сьогодні, 16 грудня, до 18:00 за Києвом. А ось назви всіх наступних ігор будуть розкриватися в момент старту роздач.

Bloons TD 6 — це проект в жанрі "захист веж" від студії Ninja Kiwi. Користувачам потрібно проходити карти, обороняючись від хвиль ворогів. Для захисту необхідно розставляти на локації юнітів, героїв і застосовувати здібності. У грі також є кооперативний режим до чотирьох осіб, можливість заробляти трофеї і випробування з зачисткою низки карт з унікальними правилами.

Разом з новорічними роздачами в Epic Games Store стартував святковий розпродаж. Він триватиме до 5 січня, а знижки сягають 75%. В рамках акції подешевшали окремі новинки. Є також святковий купон, який знижує ціну на 300 гривень, якщо вона становить не менше 399 гривень. Ця пропозиція діє на кожне нове придбання на розпродажі.

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Кращі акційні ігри в EGS

Dishonored 2 — 99 гривень;

Mount & Blade II: Bannerlord — 594 гривні;

Goat Simulator 3 — 557 гривень;

God of War — 719 гривень;

Kena: Bridge of Spirits — 284 гривні;

Sifu — 398 гривень;

Control — 383 гривні;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривні;

Crysis Remastered Trilogy — 425;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314;

Red Dead Redemption 2 — 296;

Hades — 164;

Far Cry 6 Standard Edition — 301.

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