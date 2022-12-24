Це проект від російської студії.

Студія Epic Games вже встигла порадувати користувачів гідними роздачами ігор в своєму сервісі EGS в рамках новорічної акції. Вчора вона дарувала всім бажаючим три частини Fallout. А ось новий безкоштовний проект забирати не варто, адже це Encased — науково-фантастична RPG від російської студії Dark Crystal Games.

Гру видала Prime Matter, яка входить у шведський холдинг Embracer Group. Саме з цією компанією Epic Games домовлялася про роздачу. Отримати Encased з російських і білоруських акаунтів не можна. Однак є один важливий нюанс.

При укладанні договору між Prime Matter і Dark Crystal Games встановлювалися певні правила розподілу прибутку. Розробка Encased не фінансувалася видавництвом зі старту. У вересні 2019 року гра вийшла в ранньому доступі Steam, а угода була укладена тільки восени 2020-го. Партнерство з Prime Matter дозволило локалізувати RPG і додати до фінальної версії додатковий контент.

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І раз Dark Crystal випустила ранню версію своїми силами і вклала в Encased власні кошти, то вона гарантовано отримує істотну частину прибутку від кожної проданої копії. У EGS гра роздається безкоштовно, проте тут ми підходимо до раніше згаданого нюансу. Epic Games компенсує кожну копію, яку користувачі додадуть собі до бібліотеки.

Тобто Dark Crystal отримає гроші з роздачі, причому пропорційно кількості гравців, які забрали собі Encased. А фінанси для росіян — це сплата податків, операційні витрати і, відповідно, спонсорування війни.

Encased — коротко про гру

Це науково-фантастична RPG в дусі перших частин Fallout. Події гри розгортаються в альтернативних 70-х роках минулого століття.

Сюжет присвячений дослідженню Купола — великої загадкової споруди, яку виявили в одній з віддалених пустель. Люди, що увійшли всередину будівлі, більше не можуть її покинути.

Геймплей включає битви, варіативне виконання завдань, збір екіпіровки, прокачування персонажів і так далі.

У Steam Encased отримала 3188 відгуків, 79% з яких позитивні.

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