Epic Games продовжує радувати щоденними роздачами в рамках новорічної акції в EGS. Вчора користувачам дісталася головоломка LEGO Builder's Journey, а зараз всі бажаючі можуть отримати відразу три культові RPG. Мова про Fallout, Fallout 2 і Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Акція діє тільки сьогодні, до 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача секретної гри.

Детальніше про перші частини Fallout

Вони вважаються культовими RPG, які дали значний поштовх для подальшого розвитку жанру. Події всіх частин франшизи розгортаються в постапокаліптичних США. Однак у кожній грі присутня унікальна історія з новим головним героєм.

У першій Fallout розповідалося про протагоніста, який повинен за 150 днів знайти водяний чіп і врятувати жителів рідного Сховища. А в сиквелі демонструвалося полювання за секретною технологією, яка здатна перетворити радіоактивну пустку в плідні землі.

При проходженні ігор користувачам належить виконувати безліч завдань, битися і прокачувати персонажа. Система S.P.E.C.I.A.L. з вибором унікальних параметрів героя стала однією з особливостей Fallout. Вона дозволяє створити протагоніста, який зможе проходити завдання певним чином. Варіативність була ще однією фішкою серії.

Що стосується Brotherhood of Steel, то це відгалуження від основної лінійки. У грі демонструється трохи інший всесвіт Fallout, а в боях зроблено ухил в тактичну складову.

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