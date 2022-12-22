Пропозиція традиційно діє обмежений період.

Epic Games намагається в рамках новорічної акції роздавати ігри різних жанрів. Вчора користувачі могли отримати в EGS популярний шутер про протистояння з нацистами Wolfenstein: The New Order. А зараз всі бажаючі вільні додати в свою бібліотеку головоломку LEGO Builder's Journey. Пропозиція активна тільки сьогодні, до 18:00 за київським часом. Далі безкоштовною стане таємна гра, назва якої поки не розкривається.

Lego Builder's Journey — основні подробиці

За створення проекту відповідальні команда Light Brick Studio і видавництво LEGO Games. У ньому пропонується проходити рівні, повністю створені зі знаменитого конструктора. На кожному з них необхідно вирішити певну задачу, наприклад, досягти конкретної точки.

Користувачам належить виконувати маніпуляції з оточенням, переставляти блоки і шукати можливості, як порушити встановлені правила. Іноді це необхідно для проходження локації.

В LEGO Builder's Journey також реалізований творчий режим. Користувачі можуть просто складати будь-які конструкції — від космічного судна до фортець і футуристичних будівель. А завдяки фоторежиму вдасться створити красиві знімки своїх робіт.

Lego Builder's Journey отримала в Steam 2482 відгуки, 83% з яких позитивні.

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