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Wolfenstein: The New Order — деталі гри

Це сюжетний шутер від студії MachineGames і видавництва Bethesda Softworks. Гра стала перезапуском культової серії Wolfenstein і представила нову історію головного героя — Бі Джея Бласковіца.

В The New Order демонструється альтернативна історія. Нацисти перемогли у Другій світовій війні, підкорили всю Землю і встановили свій деспотичний порядок. Головний герой разом з партизанами повинен зруйнувати ворожу гегемонію і поквитатися зі своїм давнім ворогом.

Wolfenstein: The New Order здатна порадувати добре опрацьованою стріляниною з безліччю видів унікальної зброї. Випробувати її в дії належить на низці різнопланових рівнів у багатьох частинах світу. Серед ворогів зустрічаються як штурмові загони нацистів, так і суперсолдати з масивними роботами.

Шутер вийшов 20 травня 2014 року на ПК, PS4, Xbox One, PS3 і Xbox 360. У Steam Wolfenstein: The New Order отримала 34 677 відгуків, 90% з яких позитивні.

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