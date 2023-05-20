Користувачам також дають додатковий купон на 25%.

В Epic Games Store розпочався щорічний "Мегарозпродаж" зі знижками до 75%. А щоб підігріти інтерес до свого магазину, Epic Games організувала роздачу відомої гри.

Користувачі до 25 травня, 18:00 за Києвом, можуть отримати Death Stranding. Це пригодницький екшен з елементами стелса від знаменитого геймдизайнера Хідео Кодзіми і його команди Kojima Productions. Назва наступної безкоштовної гри стане відома в момент старту роздачі. Але можна припустити, що користувачів чекає ще один відомий проєкт. Зазвичай під час "Мегарозпродажу" Epic Games радує приємними подарунками.

Що стосується акції, то вона триватиме до 15 червня, 18:00 за Києвом. Знижки отримали багато відомих ігор і навіть окремі новинки. А приємним бонусом став купон Epic Games. Він діє при замовленні одного або декількох проєктів на суму понад 399 гривень і додатково знижує ціну на 25% від поточної. Новий купон з'являється на акаунті відразу після застосування попереднього. Його можна використати навіть під час придбання ігор, які не отримали знижок в рамках розпродажу.

Відео дня

Кращі акційні пропозиції в Epic Games Store

Far Cry 6 — 228 гривень;

Return to Monkey Island — 349 гривень;

Sherlock Holmes The Awakened-Standard Edition — 727 гривень;

The Entropy Centre — 230 гривень;

Tchia — 711 гривень;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривень;

Crime Boss: Rockay City — 967 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;

Star Wars Battlefront 2 — 299 гривень;

Cyberpunk 2077 — 449 гривень;

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — 139 гривень;

Battlefield 2042 — 374 гривні;

Dishonored-Definitive Edition — 87 гривень;

Dying Light: Enhanced Edition — 62 гривні.

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