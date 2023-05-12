Поки невідомо, який проєкт стане безкоштовним наступним.

Новий тиждень — нова роздача в магазині Epic Games Store. Відвідувачам сервісу пропонують отримати The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle. Це комплект з трьох доповнень для умовно-безкоштовного симулятора життя. Акція триватиме до 18 травня, 18:00 за київським часом. А ось назва наступної безкоштовної гри стане відома тільки в момент старту роздачі. Epic Games щороку дарує популярні проєкти під час літнього розпродажу в своєму сервісі, але тримає їх назви в таємниці до четверга кожного тижня протягом акції.

Детальніше про The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle

Набір включає наступні доповнення: Jungle Adventure, Luxury Party Stuff і Fashion Street Kit. В описі першого сказано: "Дослідіть унікальний ландшафт дикої природи, виявіть храм, перешкоди в джунглях, прокляті реліквії і скарби. Познайомтеся з культурою і звичаями Сельвадоради — від поїдання місцевих страв до розучування нових танцювальних рухів".

Luxury Party Stuff дозволить влаштувати багату вечірку з вишуканими стравами і дорогим одягом. А Fashion Street Kit — це набір предметів на основі дизайнів Мумбаї.

Для використання всіх доповнень потрібна базова версія The Sims 4. Однак вона поширюється за умовно-безкоштовною схемою і доступна всім бажаючим.

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